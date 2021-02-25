"А сможет она поднять детей?": Бородина вновь оскорбила малоимущих россиян

Недавний пост Ксении вызвал серьезный общественный резонанс. Пользователи ополчились на ведущую, обвиняя ее в пренебрежительном отношении к несостоятельным гражданам. Однако это не остановило ее, и звезда снова решила выложить неоднозначный текст.

В последней публикации Бородина рассуждает на тему родов. Она убеждена, что женщины должны рассчитывать лишь на себя, так как муж может уйти, или с ним может приключиться что-то трагическое. Из этого ведущая делает вывод, что представительницам прекрасного пола стоит рожать столько детей, сколько они смогут обеспечить самостоятельно.

Ксения понимает, что многим хочется произвести на свет много наследников, но призывает всех хорошо подумать перед этим и взвесить все риски. Она осознает, что всегда хочется мыслить позитивно, но процент счастливых браков, по ее мнению, достаточно мал. "А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама?" – призывает дива задать себе вопрос каждую. Также Бородина считает, что важно проанализировать свои навыки, так как ребенок – это большая ответственность.

Многих пользователей возмутило подобное отношение ведущей к беременности и браку. "Женщины тоже может не стать, или она может заболеть", "Если бы все женщины рожали, рассчитывая только на свой бюджет, то рождаемость снизилась бы раза в три-четыре, а то и больше", "А если женщина не сможет вытянуть и одного ребенка?", "Надо от нормальных мужчин рожать, вот и все", "Часто бывает все само", "Если в России будут рожать только те, кто могут обеспечить, то государство вымрет", – высказались они.

Некоторые выступили против комментаторов и поддержали Ксению Бородину. "Полностью согласна с Вами", "Золотые слова", "Вы правы на все сто", "Я рассчитываю только на себя", "Абсолютно согласна. Нужно думать о том, что ты сможешь дать ребенку", "Зачем нищету плодить и бесхозных. Вы правы, только на свои силы можно рассчитывать", – отметили пользователи.

