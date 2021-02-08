"По-человечески отреагировала": Пугачева выделила круглую сумму на памятник для Шаинского

25 декабря 2017 года после продолжительной болезни скончался Владимир Яковлевич Шаинский. Тогда ему только исполнилось 92 года.



На могиле умершего на Троекуровском кладбище до сих пор установлена лишь скромная табличка с указанием имени, даты рождения, а также номера участка. Монумент родственникам не по средствам. Недавно стало известно, что помочь близким композитора решила Алла Пугачева.

Как сообщает "Пятый канал", народная артистка СССР выделила два миллиона рублей из личных средств для установки памятника. Сын Владимира Яковлевича рассказал, что семья не обращалась к Примадонне.

"Это получилось совершенно случайно. Нет худа без добра. Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачева чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать еще деньги", – объяснил Вячеслав.

Напомним, ранее произошел серьезный скандал. Родственников музыканта обвинили в том, что они забросили могилу артиста и не ухаживают за ней. Близкие сообщили, что ищут деньги для того, чтобы привести место захоронения в порядок. Так об этом узнала Алла Борисовна, которая посчитала своим долгом помочь семье.

Сын композитора был уверен, что деньги будут выделены Министерством культуры. Однако этого не произошло.