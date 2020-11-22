Объявившийся сын Шаинского из Америки отнимает наследство у нищей семьи отца

Семья Владимира Шаинского после его ухода была вынуждена продать недвижимость в Москве, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. Родственникам даже не хватило денег, чтобы поставить памятник на могиле артиста.
Проблем добавило еще и то, что объявился старший сын музыканта, который тоже захотел заполучить наследство. Иосиф рассчитывает на долю в имуществе, а также авторские отчисления от композиций Владимира Шаинского.
"Он претендует на все, что можно. <...> Никто не учитывает, что он не общался с отцом, что никогда не помогал", – рассказал младший сын артиста Вячеслав в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.
Иосиф рассказал, что является инвалидом. Это расширяет спектр его прав на наследство. Однако документов, которые подтвердили бы диагноз, пока никто из членов семьи не видел. Они даже не видели никогда в жизни самого Иосифа и встретились только на похоронах Шаинского.
К слову, семья композитора заявляет, что никакого богатого наследства у Владимира Шаинского нет. В последнее время он лечился в Америке, и на это ушло много денег. Так как средств на уход за больным у семьи не хватало, его супруга была вынуждена сама проводить с ним время.
После кончины Шаинского его супруга Светлана проживает в их американской вилле. Вдова еле сводит концы с концами. Ей даже приходится сдавать комнаты в аренду на вилле, в которой сама живет.
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