Миллионы Пугачевой уйдут на надгробье известному композитору

Владимир Шаинсткий скончался в США в 2017 году. Позднее его тело переправили в Москву и похоронили на Троекуровском кладбище. Несмотря на то, что с того момента прошло уже больше трех лет, на могиле известного композитора до сих пор нет памятника.

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