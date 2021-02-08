"Сил нет": умирает Божена Рынска

Политическая активность журналистки и блогера Божены Рынской на просторах Интернета зашкаливает. Она много пишет о несогласованных акциях протеста, оппозиционерах и правозащитниках. О личном говорит мало.

"Друзья, мне непросто выживать, обеспечивать зарплаты няням, платить счета за недвижимость и адвокатов", – пожаловалась Божена недавно на "Фейсбуке". Но оказалось, сегодня тратиться ей приходится и на лекарства!

Елена Этуш, вдова актера Владимира Этуша, вздыхала, что-де восстановление после больницы, где лежала с коронавирусом, дается очень тяжело. "С ходьбой у меня пока не очень – задыхаюсь и ослабела". – пожаловалась вдова.

А Божена Рынска в комментарии вдруг заметила: "У меня сил нет до сих пор. Во второй половине дня умираю". Скандально известная журналистка не уточнила, когда она болела и чем конкретно. Но сетовала на состояние.

Напомним, в феврале 2012 года стало известно о связи Божены с тележурналистом и политологом Игорем Малашенко. В сентябре 2018 года Рынска и Малашенко официально зарегистрировали свой брак. А 25 февраля 2019 года, вскоре после того, как Рынска сообщила о госпитализации мужа с неврологическими проблемами, Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании. 5 марта 2020 года суррогатная мать родила Божене дочь Евгению от Игоря Малашенко.