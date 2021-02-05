"Занимайся этим сама": Аршавин резко ответил Барановской на просьбу о сыне

Юлия Барановская поведала о тяжелом разговоре с футболистом. Оказывается, телеведущая попросила Андрея Аршавина принять участие в судьбе их общего сына Арсения, но натолкнулась на стену непонимания.

Звезда рассказала, что спортсмен отказался помогать мальчику. По словам Юлии Барановской, восьмилетний Арсений давно увлекается футболом, но знаменитого отца это не очень волнует.

Теледива сообщила, что обращалась к Аршавину за советом, в какую футбольную школу лучше отдать ребенка. "На что получила ответ: "Занимайся этим сама. Я участвовать не буду", – поделилась ведущая.

Юлия Барановская добавила, что в итоге устроить мальчика в академию московского "Спартака" посоветовали ее друзья, которые разбираются в футболе. Она пояснила, что в эту футбольную школу принимают далеко не всех, и ее сын около месяца был "на просмотре".

Знаменитость рассказала, что теперь сын тренируется пять дней в неделю, а по субботам у них игры. По словам ведущей, наследник просто делал то, что он любит.

В свою очередь Андрей Аршавин заявлял в интервью, что Арсений мог бы играть и за питерский "Зенит", но из-за Юлии Барановской "это нереально". По словам футболиста, это значило бы, что он должен был перевезти бы ребенка к себе жить.

Юлия Барановская прокомментировала вопрос о возможном переезде Арсения в Санкт-Петербург к отцу. Она заявила, что предложений на эту тему со стороны Аршавина ей не поступало.