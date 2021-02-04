"Ты настраиваешь против меня": почему дети Муцениеце отказались от звонков отцу

Выяснилось, что сейчас актрисе приходится уговаривать Тимофея и Мию позвонить папе. Ее беспокоит этот вопрос, поэтому проблему она решила обсудить с соведущими популярного шоу. "А они видели, как он причинял тебе боль?" – задала вопрос Елена Кукояка. "Видели", – кратко отметила Агата.
Присутствующие на съемках тут же сообщили Муцениеце, что такого быть не должно, и на детей повлияли конфликты родителей. Актриса не согласилась с коллегами: "Ну нет. Раньше такого не было, это пришло сейчас. Ни один из них не хочет звонить", – высказалась она.
Павел Прилучный недоволен таким исходом и обвиняет во всем бывшую жену. Однако Агата находит, что ответить бывшему супругу. "Причем у Павла в мою сторону начинаются обвинения: "Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят". Но это неправда! Я каждый день пытаюсь просить детей: "Ребят, пожалуйста, позвоните папе", рассказала звезда.
Также Муцениеце подчеркнула, что поведение Тимофея и Мии вовсе не является показателем негативного отношения к папе. "Я заметила за Тимофеем такую вещь, когда он скучает по человеку, то не стремится к общению с ним", – отметила Агата занимательный момент. "На каникулах у отца, он, к примеру, не звонил мне… Но сейчас все совершенно иначе. Если они и звонят папе, то закрываются в комнате", – пожаловалась артистка.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме