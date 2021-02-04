"Ты настраиваешь против меня": почему дети Муцениеце отказались от звонков отцу

В начале прошлого года разразился страшный скандал. Тогда артистка заявила, что супруг поднимал на нее руку, а затем и вовсе выгнал из дома вместе с детьми. Подробности этой истории так и остаются загадкой. Однако неизменно одно: за драмой пары наблюдала вся страна и, как оказалось, маленькие наследники возлюбленных – не исключение.



Выяснилось, что сейчас актрисе приходится уговаривать Тимофея и Мию позвонить папе. Ее беспокоит этот вопрос, поэтому проблему она решила обсудить с соведущими популярного шоу. "А они видели, как он причинял тебе боль?" – задала вопрос Елена Кукояка. "Видели", – кратко отметила Агата.

Присутствующие на съемках тут же сообщили Муцениеце, что такого быть не должно, и на детей повлияли конфликты родителей. Актриса не согласилась с коллегами: "Ну нет. Раньше такого не было, это пришло сейчас. Ни один из них не хочет звонить", – высказалась она.

Павел Прилучный недоволен таким исходом и обвиняет во всем бывшую жену. Однако Агата находит, что ответить бывшему супругу. "Причем у Павла в мою сторону начинаются обвинения: "Ты настраиваешь детей против меня. Ты ведешь себя так, что они не хотят". Но это неправда! Я каждый день пытаюсь просить детей: "Ребят, пожалуйста, позвоните папе", рассказала звезда.

Также Муцениеце подчеркнула, что поведение Тимофея и Мии вовсе не является показателем негативного отношения к папе. "Я заметила за Тимофеем такую вещь, когда он скучает по человеку, то не стремится к общению с ним", – отметила Агата занимательный момент. "На каникулах у отца, он, к примеру, не звонил мне… Но сейчас все совершенно иначе. Если они и звонят папе, то закрываются в комнате", – пожаловалась артистка.