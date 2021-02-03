Шнуров сделал предложение Валерии после скандала с Пригожиным

Несколько месяцев назад между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и рокером Сергеем Шнуровым произошел скандал. Все началось с того, что продюсер пожаловался на бедственное положение артистов в период пандемии. Шнуров упрекнул коллегу в шикарном отдыхе на фоне сказанного.

После этого Шнуров и Пригожин объявили друг другу войну. Какой только грязью они друг друге не поливали! Шнуров даже посвятил продюсеру несколько публикаций в сатирической форме, где всячески высмеивал его "трудное положение". Пригожин тоже не стал молчать. В результате это переросло в скандал, за которым следила вся страна.

Иосиф Продюсер отметил, что не стал бы поднимать шум, если бы не была задета честь его супруги певицы Валерии. Помимо всего прочего продюсер припомнил, что несколько лет назад Сергей Шнуров сделал предложение звезде.

"Он предлагал ей свой репертуар, она сказала: "Извините, у нас с вами разные дорожки", – рассказал Пригожин.

В целом продюсер считает всю эту историю всего лишь пиаром перед выборами в Госдуму. Шнуров является депутатом и скоро будет переизбираться. Соответственно, ему нужно как можно больше фигурировать в медийном пространстве. А с каким именно инфоповодом, видимо, уже не важно.

Тем не менее, скандал накалился до такой степени, что дело того и гляди дойдет до суда. Сергей Шнуров написал заявление в полицию о том, что якобы получил угрозы от Иосифа Пригожина.