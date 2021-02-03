"Нет, только не СПИД!": дорогостоящим обследованием внука Пугачевой занялись лучшие врачи

Никите Преснякову, старшему внуку Аллы Пугачевой, весной исполнится 30 лет. Но, как известно, береги здоровье смолоду. Вот и он обратился в клинику на "техосмотр".

"Раз в год гоняю на полный чек-ап, чего и всем советую!" – подписал внук Примадонны фото из коридора дорогого лечебно-диагностического центра на западе Москвы.

Народ стал гадать, что именно там делал внук Примадонны, и все начали изучать сайт лечебного заведения. Оказалось, во время полного обследования организма здесь проверяют легкие, сердце, брюшную полость, почки и надпочечники, проводят полный анализ крови. 12 приемов у специалистов, 21 методика диагностики, 70 лабораторных исследований позволяют составить полную картину происходящего внутри организма.

Но существует и особая программа "Хочу стать папой". Не исключено, что Никита Пресняков заинтересовался именно ею, поскольку хотя и женат с 27 июля 2017 года, но детей до сих пор не завел.

Поклонники заинтересовались, сколько же стоит такой доскональный медосмотр внука Пугачевой. Оказалось – 103 тысяч рублей, если он выбрал максимальную программу. "Возмутительно, конечно, если учесть что в стране далеко не у каждого есть по 30 тысяч зарплата или пенсия!" – пишут люди. "Наверное, Никита за рекламу в соцсетях на халяву обследовался", – предположили подписчики страницы певца в "Инстаграме". "Нет, только бы не СПИД и не рак у тебя выявили, остальное лечится!" – настраивают внука Пугачевой на позитив люди в социальных сетях.