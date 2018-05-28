Скандальные подробности из жизни Пугачевой раздражают Преснякова

Уже более 20 лет Владимир Пресняков не является фактическим зятем Аллы Пугачевой, но журналисты все равно продолжают его пытать: "А как там Алла Борисовна? А что у нее нового?" На церемонии вручения премии канала Ru.Tv с Пресняковым-младшим о Примадонне и не только поговорил корреспондент Dni.Ru.

"Я привык к тому, что меня часто спрашивают не про мои успехи, не про мою семью, а про Кристину, про Аллу Борисовну, – говорит Пресняков. – Стараюсь отвечать искренне, но устаю, когда один и тот же вопрос слышу несколько раз в день на протяжении многих лет. Это немного раздражает. Все хотят узнать от меня какие-то скандальные подробности".

Преснякову надо отдать должное – он никогда не обижается на то, что о нем пишут журналисты. "Я так воспитан, – поясняет он. – К тому же если злом отвечать на негатив, получается негатив в десятой степени. Ну кому это надо? Смысла в этом нет. А если люди пыхтят-пыхтят, а ты им улыбаешься в ответ, вся плохая энергетика разбивается".

А вот первенец Преснякова Никита пока не оброс панцирем и не научился адекватно реагировать на критику. "Я по гороскопу Обезьяна, могу посмеяться над собой, а Никита – Телец, ему приходится сложнее, – уточнил Владимир. – К тому же я в шоу-бизнесе уже давно, многие видел, а он только начинает свой путь, поэтому эмоционально и ближе к сердцу воспринимает какие-то вещи. Слава богу, он сейчас сыграл в мюзикле "Чайка", и это помогло ему как-то с собой примириться, справиться. А я помогаю ему не обижаться на то, что говорят и пишут, а идти своей дорогой. Зато что касается музыки и звучания, советы мне дает уже сын".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 3 Июл 2017 в 3:49 PDT

Напомним, что грандиозная свадьба Никиты Преснякова, которая в конце июля 2017 года пела и плясала в Подмосковье, закончилась скандалом - внук Пугачевой набросился на журнал StarHit, который устроил торжество, с обвинениями и оскорблениями. "Но когда все о нем гудели, мы всей семьей читали новости и смеялись. Все было не так, как подавали журналисты, – заявил ранее в интервью Dni.Ru Владимир Пресняков. – Пресса множила неправду. Единственное, что Никита сделал неправильно в этой ситуации, – высказал свое мнение и изначально позволил всей этой ситуации стать предметом для обсуждения. Это страшная ошибка. Но просто Никита еще молодой, поэтому и погорячился".