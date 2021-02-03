Вернувшийся с Мальдив Билан готовит побег из России

Артист рассказал, что никогда не теряет позитивный настрой, однако сейчас не может писать в России. Он относится к тем людям, которые готовы искать вдохновение любыми способами.

Исполнитель отметил, что это качество передалось ему от родителей. "Здесь я в отца и в маму. Они никогда не теряли оптимизма. Переезжали в разные места раз семь – все родственники говорили: "Когда уже успокоится эта странная семейка?" Так что планы у меня огромные", – поведал он.

Билан считает, что жизнь слишком многогранна, чтобы останавливаться на достигнутом. "Можно массу всего придумать, и этот ресурс придумывания у меня еще не иссяк. Я пытаюсь искать новое: начиная от причесок, заканчивая какими-то душевными переживаниями", – отметил он. Певец подчеркнул, что его эксперименты с внешностью – это лишь отражение того, что происходит внутри.

"Я хочу, чтобы у меня не пропало желание себя удивлять, быть непредсказуемым и неуловимым", – поделился исполнитель. Артист рассказал, что скоро выйдет его следующий сингл – "Она моя".

"Песня есть на альбоме, но сейчас еще и клип готов. А потом – Африка", – загадочно заметил Дима Билан. "Дело в том, что в Москве у меня не получается писать музыку, а если уезжаю, то пишется очень хорошо", – поделилась звезда. Музыкант рассказал, что сейчас ему интересна электронная музыка, и он планирует работать в этом направлении.

"Надеюсь, что Африка – именно тот континент, который подскажет мне какой-то внутренний ритм. Больше ничего пока не буду говорить", – завершил он, оставив всех интересующихся в легком замешательстве.