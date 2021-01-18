"Храни вас Бог": Дима Билан провел ночь в джунглях

Дима Билан отдыхает на Мальдивах. Артист решился на необычный и даже пугающий эксперимент.

В своем микроблоге в "Инстаграм" певец рассказал, что всю ночь спал в джунглях в глэмпинге. Это такая разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

"Спишь и сквозь сон вся жизнь леса слышна! Жизнь ночных птиц, океанические волны. И так рассупонило и расслабило, что вставать не хотелось совсем!", – поделился впечатлениями Дима Билан. Исполнитель пообещал поклонникам, что скоро постарается смонтировать видео.

Также артист отметил, что теперь поедет на необитаемыи? остров. Дима Билан добавил, что ему приятно делиться своими эмоциями с подписчиками и друзьями.

Фолловеры не остались в долгу и оставили восхищенные комментарии под постом певца. Некоторые немного запереживали по поводу того, что Дима Билан подвергает себя на отдыхе в дикой природе риску. "Храни вас Бог", – написал один из пользователей соцсети.

Напомним, ранее Дима Билан удивил фанатов, побрившись налысо. Таким его раньше не видели. Исполнитель объяснил, что ему очень надоели окрашенные волосы, и он решил избавиться от них, чтобы отрасли свои, натурального цвета.