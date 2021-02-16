Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус

Ирина Дубцова отметила 39-летие, собрав друзей из шоу-бизнеса в столичном ресторане. На торжестве появился резидент "Камеди клаб" Гарик Харламов, который поразил собравшихся выступлением.

На вечеринке Ирины Дубцовой также были замечены певец Эмин Агаларов, диджей Леонид Руденко, Роман Черницын из группы Plazma, а также телеведущие Юлия Барановская и Олимпия Тетерич. Последняя, к слову, запечатлена весьма трогательный момент.

Блондинка сняла Гарика Харламова, который исполнял песню Михаила Бублика "Сам тебя выдумал". Удивительно, но резидент "Камеди клаб", который редко поет, покорил собравшихся, в том числе Тетерич. "Это прекрасно! Невозможно трогательно", – написала она в "Инстаграм".

Песня о неразделенной любви, видимо, стала особенной для Гарика после развода с актрисой Кристиной Асмус. Напомним, о расставании супругов стало известно летом прошлого года. Осенью они расторгли брак. В шоу "Камеди клаб" неоднократно подшучивали над Гариком, который стал снова холостым. Однако поклонники не раз замечали, что комик очень переживал из-за разрыва.

Напомним, ранее резидент "Камеди клаб" Константин Маласаев пожаловался на свой скромный заработок и рассказал о внушительных суммах, которые получают его коллеги Гарик Харламов и Павел Воля. По словам артиста, доход его коллег составляет несколько миллионов рублей в месяц.