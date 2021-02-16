Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус

На вечеринке Ирины Дубцовой также были замечены певец Эмин Агаларов, диджей Леонид Руденко, Роман Черницын из группы Plazma, а также телеведущие Юлия Барановская и Олимпия Тетерич. Последняя, к слову, запечатлена весьма трогательный момент.
Блондинка сняла Гарика Харламова, который исполнял песню Михаила Бублика "Сам тебя выдумал". Удивительно, но резидент "Камеди клаб", который редко поет, покорил собравшихся, в том числе Тетерич. "Это прекрасно! Невозможно трогательно", – написала она в "Инстаграм".
Песня о неразделенной любви, видимо, стала особенной для Гарика после развода с актрисой Кристиной Асмус. Напомним, о расставании супругов стало известно летом прошлого года. Осенью они расторгли брак. В шоу "Камеди клаб" неоднократно подшучивали над Гариком, который стал снова холостым. Однако поклонники не раз замечали, что комик очень переживал из-за разрыва.
Напомним, ранее резидент "Камеди клаб" Константин Маласаев пожаловался на свой скромный заработок и рассказал о внушительных суммах, которые получают его коллеги Гарик Харламов и Павел Воля. По словам артиста, доход его коллег составляет несколько миллионов рублей в месяц.
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