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Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус

Харламов запел о неразделенной любви после разрыва с Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ирина Дубцова отметила 39-летие, собрав друзей из шоу-бизнеса в столичном ресторане. На торжестве появился резидент "Камеди клаб" Гарик Харламов, который поразил собравшихся выступлением.
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На вечеринке Ирины Дубцовой также были замечены певец Эмин Агаларов, диджей Леонид Руденко, Роман Черницын из группы Plazma, а также телеведущие Юлия Барановская и Олимпия Тетерич. Последняя, к слову, запечатлена весьма трогательный момент.

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Блондинка сняла Гарика Харламова, который исполнял песню Михаила Бублика "Сам тебя выдумал". Удивительно, но резидент "Камеди клаб", который редко поет, покорил собравшихся, в том числе Тетерич. "Это прекрасно! Невозможно трогательно", – написала она в "Инстаграм".

Песня о неразделенной любви, видимо, стала особенной для Гарика после развода с актрисой Кристиной Асмус. Напомним, о расставании супругов стало известно летом прошлого года. Осенью они расторгли брак. В шоу "Камеди клаб" неоднократно подшучивали над Гариком, который стал снова холостым. Однако поклонники не раз замечали, что комик очень переживал из-за разрыва.

Напомним, ранее резидент "Камеди клаб" Константин Маласаев пожаловался на свой скромный заработок и рассказал о внушительных суммах, которые получают его коллеги Гарик Харламов и Павел Воля. По словам артиста, доход его коллег составляет несколько миллионов рублей в месяц.

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Автор: 16 февраля 2021, 23:59 Источник: Instagram

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