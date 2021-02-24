"Состояние разорвавшейся бомбы": бывшая невеста Баскова сделала признание

За романом пары долгое время пристально наблюдали поклонники и СМИ. Однако в 2017 году София Кальчева ушла от звезды.

Артистка рассказала, что они нередко говорили о свадьбе. Певец несколько раз делал избраннице предложение руки и сердца, но заветное "да" так и не услышал. София утверждает: все дело в том, что у них у обоих непростые характеры. Возлюбленные так и не научились уступать друг другу.

По словам певицы, они постоянно жили в "состоянии разорвавшейся бомбы". Несмотря на взаимопонимание, лидерские качества всегда мешали им стать ближе. Выйти замуж за одного из самых завидных женихов отечественной эстрады она так и не решилась.

София Кальчева отметила, что завершить отношения им пришлось из-за напряженного графика. У пары не было времени, чтобы выстраивать этот союз, а без постоянной работы над ним чувства начали ослабевать. Однако певица подчеркнула, что расставание прошло мирно, и они с Николаем Басковым остались в теплых отношениях.

Напомним, еще до встречи с Софией артист был женат. Тогда он влюбился в наследницу своего продюсера Светлану Шпигель. Именно она позднее родила ему сына Бронислава. Сейчас мальчику уже 14 лет. Однако, несмотря на появление долгожданного ребенка, брак оказался не совсем удачным, и было принято решение о разводе. Светлана увезла Бронислава в Израиль. Николай Басков уже долгое время не виделся с сыном.

