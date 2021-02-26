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Шоу-бизнес
"Филипп может не работать": Соседов объяснил отказ Киркорова от выступлений

"Филипп может не работать": Соседов объяснил отказ Киркорова от выступлений

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров решил не давать концерты в Кремле. О столь странном шаге певца высказался известный критик Сергей Соседов.
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Критик считает, что скорее всего, артист уже попробовал какие-то варианты выступлений, но публика не пошла. Возможно, у народа нет денег на концерт Филиппа Киркорова, либо была маленькая заполняемость зала.

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В условиях пандемии коронавируса залы должны быть заполнены на 25%. А ведь исполнителю этого мало, нужен полный зал. Сергей Соседов предположил, что короля отечественной эстрады именно это и могло смутить.

Однако музыкальный эксперт полагает, что денежные убытки Филиппу Киркорову нанести сложно. По его мнению, певец сказочно богат. "Филипп может не работать уже давно", – заявил Соседов. По словам критика, певец владеет миллиардами, недвижимостью, автомобилями и умопомрачительным гардеробом.

Более того, по мнению Сергея Соседова, безбедно жить, не работая, могут даже дети и внуки Филиппа Киркорова. Также критик отметил, что другим отечественным артистам в условиях пандемии коронавируса приходится и впрямь очень тяжело.

Напомним, для многих представителей российского шоу-бизнеса 2020 год стал настоящим испытанием. Ведь во время самоизоляции власти запретили проводить массовые мероприятия и корпоративы. Затем последовали послабления ограничений, но в итоге заполняемость зрительных залов составила лишь 25%. Большинство артистов из-за этого понесли серьезные убытки.

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Автор: 26 февраля 2021, 11:09 Источник: Reactor ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость637284
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Как хорошо, что мы их не слышим. Бездари
Гость631513
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буагагага сказочно богат, а приставы пасут его за дверью
миллионы задолжал ваш богатенький буратина
Гость624365
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Единственно за что нужно поблагодарить ковид-19 и пандемию - это то, что все эти самопровозглашенные и самокоронованные императоры, короли, императрицы, примадонны и иже с ними ушли в небытие. Какое счастье, что Филя может не петь! Пусть и не начинает! Задолбал!
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