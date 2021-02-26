"Филипп может не работать": Соседов объяснил отказ Киркорова от выступлений

Критик считает, что скорее всего, артист уже попробовал какие-то варианты выступлений, но публика не пошла. Возможно, у народа нет денег на концерт Филиппа Киркорова, либо была маленькая заполняемость зала.
В условиях пандемии коронавируса залы должны быть заполнены на 25%. А ведь исполнителю этого мало, нужен полный зал. Сергей Соседов предположил, что короля отечественной эстрады именно это и могло смутить.
Однако музыкальный эксперт полагает, что денежные убытки Филиппу Киркорову нанести сложно. По его мнению, певец сказочно богат. "Филипп может не работать уже давно", – заявил Соседов. По словам критика, певец владеет миллиардами, недвижимостью, автомобилями и умопомрачительным гардеробом.
Более того, по мнению Сергея Соседова, безбедно жить, не работая, могут даже дети и внуки Филиппа Киркорова. Также критик отметил, что другим отечественным артистам в условиях пандемии коронавируса приходится и впрямь очень тяжело.
Напомним, для многих представителей российского шоу-бизнеса 2020 год стал настоящим испытанием. Ведь во время самоизоляции власти запретили проводить массовые мероприятия и корпоративы. Затем последовали послабления ограничений, но в итоге заполняемость зрительных залов составила лишь 25%. Большинство артистов из-за этого понесли серьезные убытки.
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