Киркорова разыскивают за многомиллионные долги

Оказывается, финансовая организация еще в 2020 году обратилась в суд в Москву. Служители Фемиды обязали ответчиков выплатить фирму Филиппа Киркорова необходимую сумму.
Известно, что король отечественной эстрады до сих пор так и не вернул банку многомиллионный долг. Теперь судебные приставы возбудили исполнительное производство и ищут Филиппа Киркорова.
Но этот долг – у исполнителя не единственный. Как писали "Дни.ру", звезде могут запретить выезжать из России. Выяснилось, что за артистом числится также долг в размере 95 тысяч рублей. Налоговики могут доставить знаменитости серьезные проблемы, если он не вернет деньги.
Напомним, с 19 января Филиппу Киркорову запретили въезжать в Литву. Артиста внесли в национальный список иностранцев, которым нельзя посещать Литву. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия литовских властей "абсурдом и откровенной глупостью".
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