Барановскую сняли во время поцелуя и объятий с молодым красавцем

На днях Ирине Дубцовой исполнилось 39 лет. По этому случаю певица решила организовать вечеринку и пригласить на нее друзей из шоу-бизнеса.

В Сети появилось множество фотографий и видео с торжества Ирины Дубцовой. Поздравить артистку с днем рождения пришли Гарик Харламов, Эмин Агаларов, Ольга Бузова, Леонид Руденко, Юлия Барановская и другие знаменитости. Ведущая ток-шоу "Мужское/Женское" часть вечера провела в компании директора "МУЗ-ТВ" по работе с артистами Николая Попова.

Судя по кадрам, некоторое время пара мило беседовала сидя за столом. Позже Юлия и Николай решили потанцевать. В этот момент Попов достал смартфон, чтобы запечатлеть момент. На видео, которое позже появилось в инстаграм-аккаунте телеведущей, можно увидеть, как она целует в щеку друга, который ее крепко обнимает.

Можно предположить, что Барановскую и Попова связывает не дружба, а романтические отношения, но не стоит забывать: телеведущей приписывали романы с разными мужчинами, но слухи так и не подтвердились. Впрочем, знаменитость давала понять, что не будет скрывать жениха, если тот у нее появится.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о дорогостоящей покупке Юлии Барановской. Телеведущая приобрела дом в Подмосковье за один миллион долларов. Она уже показывала свое жилье поклонникам в "Инстаграм".