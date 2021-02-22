Барановская увезла детей подальше от бывшего мужа

Теперь Барановская самостоятельно воспитывает дочку Яну и сыновей Артема и Арсения. Многочисленная аудитория недоумевает, как Юлии удается совмещать плотный рабочий график и воспитание наследников.
Несмотря на то, что телеведущая разрывается между рабочими контрактами, она всегда находит время на общение с детьми. Даже если ради этого нужно улететь на необитаемый остров. К слову, это и сделала Барановская несколько дней назад.
Артистка решилась на небольшую паузу в профессиональной деятельности и отправилась на Мальдивы. Судя по всему, дружную компанию ведущей и троих детей никто не сопровождает.
"Закат. Одни на берегу. Только мы, крабики и цапля вчера провожали закат. Обожаю этот остров", – прокомментировала кадры Юлия Барановская.
Оказавшись на берегу Индийского океана, звезда принялась размышлять о вечном и наблюдать за подводным миром. В планах звездной семейки отдых, безграничное общение и полное расслабление.
Среди подписчиков нашлись и те, кто напомнил Юлии о бывшем супруге. Публика задалась вопросом, кто оплатил столь дорогостоящую поездку? Всплыли совершенно разные версии: кто-то отметил финансовую независимость Барановской, а кто-то произвел подсчет денежных средств в кошельке Аршавина.
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