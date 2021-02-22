Барановская увезла детей подальше от бывшего мужа

Громкий развод Юлии Барановской с футболистом Андреем Аршавиным провоцирует возникновение новых слухов и домыслов. Поговаривают, что артистка сбежала от экс-супруга, прихватив с собой троих детей. Спустя несколько дней она призналась, куда отправилась звездная семья.

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