"Просто хочется": Бузова взвыла от нехватки мужского внимания

Певица решила выговориться в честь праздника. Ольга Бузова, обратившись к мужчинам в личном блоге, намекнула о желании найти женское счастье.

Скандальная ведущая "Дома-2" поздравила представителей сильного пола в "Инстаграм". Однако слова Ольги Бузовой показались многочисленной аудитории "призывающими". По мнению большинства, трогательная речь артистки больше похожа на мольбы о помощи.

Теледива отметила, что девушки всегда с трепетом относятся к любимым мужчинам: отцам, мужья и вторым половинкам. Похоже, что на фоне расставания с блогером ей не достает предмета обожания.

"Просто хочется верить, что настоящие мужчины существуют. Мужчины, оберегайте нас! Слава Богу, что сейчас нет войны. Но можно оберегать своих женщин по-другому. Давайте нам защиту. Будьте надежными, преданными, будьте опорой", – высказалась Ольга.

Артистка написала, что благодаря настоящим мужчинам представительницы прекрасного пола превращаются в нежных, ранимых и слабых женщин. Многочисленная аудитория поддержала Бузову. Однако нашлись и те, кто попытался задеть ведущую. Комментаторы подметили, что Оля постоянно требует внимания и "умоляет мужиков не бросать своих дам".

Напомним, всего несколько дней назад певица и ее экс-возлюбленный сообщили о расставании. Всему виной открытая душа Давида Манукяна, который якобы избивал артистку. Плюс ко всему, Ольга обвинила блогера в измене и нежелании строить серьезные отношения.