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"Просто хочется": Бузова взвыла от нехватки мужского внимания

"Просто хочется": Бузова взвыла от нехватки мужского внимания

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица решила выговориться в честь праздника. Ольга Бузова, обратившись к мужчинам в личном блоге, намекнула о желании найти женское счастье.
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Скандальная ведущая "Дома-2" поздравила представителей сильного пола в "Инстаграм". Однако слова Ольги Бузовой показались многочисленной аудитории "призывающими". По мнению большинства, трогательная речь артистки больше похожа на мольбы о помощи.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Теледива отметила, что девушки всегда с трепетом относятся к любимым мужчинам: отцам, мужья и вторым половинкам. Похоже, что на фоне расставания с блогером ей не достает предмета обожания.

"Просто хочется верить, что настоящие мужчины существуют. Мужчины, оберегайте нас! Слава Богу, что сейчас нет войны. Но можно оберегать своих женщин по-другому. Давайте нам защиту. Будьте надежными, преданными, будьте опорой", – высказалась Ольга.

Артистка написала, что благодаря настоящим мужчинам представительницы прекрасного пола превращаются в нежных, ранимых и слабых женщин. Многочисленная аудитория поддержала Бузову. Однако нашлись и те, кто попытался задеть ведущую. Комментаторы подметили, что Оля постоянно требует внимания и "умоляет мужиков не бросать своих дам".

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, всего несколько дней назад певица и ее экс-возлюбленный сообщили о расставании. Всему виной открытая душа Давида Манукяна, который якобы избивал артистку. Плюс ко всему, Ольга обвинила блогера в измене и нежелании строить серьезные отношения.

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Автор: 23 февраля 2021, 17:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Сергей
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Видно контракт закончился между ними ,после они конечно могли продолжить отношения никто их не останавливал БЫ ,но не получилось Дави не вернтся,как он сказал не допустит предательства ,а вот Бузова зря наговорила слишком много на Дави и осталась одна,хотя ей очень хотелось продлить отношения,а сейчас, всё ,ищи другого дурака,но сейчас связываться будут с ней с большой осторожностью ,случись что то, так выльет грязи, огромное количество Тормозов нет у неё
Гостья
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Опять на партнере висит ,хорошо,что будет не конкурс-шоу,а обычный концерт А то опять таскать бревно Соловьеву ,на большее Бузова не способна
С таким желанием скорее найти мужчину ,опять хорошего ничего не получится у Бузовой ,на ЛИШЬ БЫ КАКОЙ -НИБУДЬ ,,это уже не серьезно А вот теперь в самый раз подумать ,а почему одна ,скорее сама виновата ,ДА и молодые годы нагулялась так,что не всякий поймет жизнь в притоне ,вот и деток нет от бурной деятельности
Гость623615
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Как достали с Д.Манукяном и О.Бузовой??..Народ устал от Манукяна....Выскочка и юзер!А Оля -дура!
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