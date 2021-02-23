"Просто хочется": Бузова взвыла от нехватки мужского внимания

Скандальная ведущая "Дома-2" поздравила представителей сильного пола в "Инстаграм". Однако слова Ольги Бузовой показались многочисленной аудитории "призывающими". По мнению большинства, трогательная речь артистки больше похожа на мольбы о помощи.
Теледива отметила, что девушки всегда с трепетом относятся к любимым мужчинам: отцам, мужья и вторым половинкам. Похоже, что на фоне расставания с блогером ей не достает предмета обожания.
"Просто хочется верить, что настоящие мужчины существуют. Мужчины, оберегайте нас! Слава Богу, что сейчас нет войны. Но можно оберегать своих женщин по-другому. Давайте нам защиту. Будьте надежными, преданными, будьте опорой", – высказалась Ольга.
Артистка написала, что благодаря настоящим мужчинам представительницы прекрасного пола превращаются в нежных, ранимых и слабых женщин. Многочисленная аудитория поддержала Бузову. Однако нашлись и те, кто попытался задеть ведущую. Комментаторы подметили, что Оля постоянно требует внимания и "умоляет мужиков не бросать своих дам".
Напомним, всего несколько дней назад певица и ее экс-возлюбленный сообщили о расставании. Всему виной открытая душа Давида Манукяна, который якобы избивал артистку. Плюс ко всему, Ольга обвинила блогера в измене и нежелании строить серьезные отношения.
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