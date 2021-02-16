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Бузову выдали замуж за европейского аристократа после расставания с Манукяном

Бузову выдали замуж за европейского аристократа после расставания с Манукяном

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адвокат и психолог Наталья Виргур уверена, что супруга Ольге Бузовой нужно искать за границей. По ее мнению, российские мужчины не подходят телеведущей.
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По словам эксперта, Ольга Бузова до конца своих дней будет оставаться яркой звездой. "Только вот мужчины будут темными пятнами на ее сердце, потому как ее духовное состояние и желание быть честной во всех отношениях ни к чему хорошему не приведут", – заявила собеседница "Дни.ру".

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Наталья Виргур считает, что российские женихи не для певицы, поскольку ее доверчивость и детская наивность верить во все хорошее не стыкуется с менталитетом наших мужчин. По мнению психолога, внутренне состояние Ольги Бузовой больше подходит европейской части мужчин, которые меньше склонны к подлостям и вранью.

"Она будет счастлива лишь в одном случае, если выйдет замуж за интеллигентного европейского аристократа, с которым рядом будет отдыхать и находиться в полной идиллии и понимании", – отметила адвокат. Только такой избранник будет преданно ждать звезду с гастролей и всегда с искренней любовью и нежностью желать ей удачи, полагает Наталья Виргур.

А с мужчинами в России ее ждет постоянная пороховая бочка, которая будет постоянно взрываясь разрушать ее. Так, эксперт предлагает Ольге Бузовой рассмотреть для брака мужчину из английской семьи, которая будет ее боготворить и гордиться е, как как маленьким сверкающим бриллиантом в их родовой коллекции.

Бывшего возлюбленного артистки Давида Манукяна психолог считает недостойной партией. "Просто разгильдяй, и этим все сказано. Его всю жизнь будет качать из стороны в сторону со всеми девушками", – считает Виргур.

Она добавила, что рэпер Дава найдет свое счастье в простушке, "хотя будет целится всегда в дорогое". По ее мнению, даже если он и женится на богатой, то все равно будет изменять своей жене с бедной девушкой, потому что только рядом с такими он чувствует себя мачо.

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Автор: 16 февраля 2021, 05:57 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Мария
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Как же Бузову колбасит, не может справиться со злостью ,бессилием , видя свою бездарность она готова сейчас на все,уже не говоря о вранье ,опять появились какие то миллионы подписчиков в Тик Токе ,ещё сейчас сочинять будут про успехи ,небылицы ,команда видно работает круглосуточно ,как же ублажить гневной ,злой Бузовой На ярком примере, не плохого трека от Дави и ОЧЕНЬ не плохого результата в шоу Танцы ,это показатель успеха его ,да ещё и Филя такие слова говорит за Дави
Мила
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Вот кому деньги некуда тратить ,отдает всем трепушкам экстрасенсам ,любителям по звездам открыть судьбу ,а надо больше платить, они больше хорошего расскажут Надо же верить всем подряд,прежде надо на себя посмотреть ,почему нет семьи,детей ,сама виновата во всем А за деньги много красивого расскажут это они умеют И если она такая хорошая, что живет одна и все убегают? А заграницу хорошо будет ОСОБЕННО нам Оля посиди отдохни от сложившейся ситуации,что так волну гнать,аж к гадалкам обращаться ,это не самый лучший вариант ИЩИ все беды только в себе,
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