Бузову выдали замуж за европейского аристократа после расставания с Манукяном

По словам эксперта, Ольга Бузова до конца своих дней будет оставаться яркой звездой. "Только вот мужчины будут темными пятнами на ее сердце, потому как ее духовное состояние и желание быть честной во всех отношениях ни к чему хорошему не приведут", – заявила собеседница "Дни.ру".

Наталья Виргур считает, что российские женихи не для певицы, поскольку ее доверчивость и детская наивность верить во все хорошее не стыкуется с менталитетом наших мужчин. По мнению психолога, внутренне состояние Ольги Бузовой больше подходит европейской части мужчин, которые меньше склонны к подлостям и вранью.

"Она будет счастлива лишь в одном случае, если выйдет замуж за интеллигентного европейского аристократа, с которым рядом будет отдыхать и находиться в полной идиллии и понимании", – отметила адвокат. Только такой избранник будет преданно ждать звезду с гастролей и всегда с искренней любовью и нежностью желать ей удачи, полагает Наталья Виргур.

А с мужчинами в России ее ждет постоянная пороховая бочка, которая будет постоянно взрываясь разрушать ее. Так, эксперт предлагает Ольге Бузовой рассмотреть для брака мужчину из английской семьи, которая будет ее боготворить и гордиться е, как как маленьким сверкающим бриллиантом в их родовой коллекции.

Бывшего возлюбленного артистки Давида Манукяна психолог считает недостойной партией. "Просто разгильдяй, и этим все сказано. Его всю жизнь будет качать из стороны в сторону со всеми девушками", – считает Виргур.

Она добавила, что рэпер Дава найдет свое счастье в простушке, "хотя будет целится всегда в дорогое". По ее мнению, даже если он и женится на богатой, то все равно будет изменять своей жене с бедной девушкой, потому что только рядом с такими он чувствует себя мачо.