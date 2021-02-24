"Тема мужественности больная для Ксении": Абрикосов из "Дома-2" прошелся по Бородиной

Звезда "Дома-2" прокомментировала высказывание Ксении Бородиной. Теледива распекла Милохина за кадр в женском образе. Абрикосов не без иронии предположил, что ведущая неспроста обрушилась на 19-летнего парня.
"Возможно, тема мужественности больная для Ксении", – заявил в своем инстаграм-аккаунте Абрикосов. Он напомнил, что экс-избранник Ксении Бородиной Михаил Терехин когда-то тоже представал в женском образе.
Досталось от звезды "Дома-2" и мужу телеведущей Курбана Омарову. Май считает, что мужчина слишком перебарщивает с фотошопом в погоне за красивыми снимками.
Тертишный также вспомнил, что многим участникам шоу "Дом-2" приходилось переодеваться в дамские наряды. При этом он указал, что тогда Ксения Бородина считала это смешным и безобидным. Мая Абрикосов считает, что ведущая телестройки обрушилась на молодого тиктокера только для того, чтобы хайпануть.
Как писали "Дни.ру", Ксения Бородина, критикуя Даню Милохина, напомнила о явлении "Окно Овертона". Это процесс формирования общества, при котором когда-то непринятые вещи становятся нормальными. По словам теледивы, сейчас это происходит с гендерной принадлежностью молодежи.
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