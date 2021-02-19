"Пропадает гендерная грань": Бородина растоптала переодетого в девочку малолетнего кумира молодежи

На свежей публикации Милохин с бледными голыми коленками и смазливым личиком умиляется тому, как другой блогер Леша Янгер просит у него руки и сердца с букетом роз. Публикация вызвала шквал комментариев – этого и надо было блогеру.
Конечно, все это было ради хайпа и на самом деле Даня Милохин не вышел замуж. По крайней мере пока... Однако звезды оказались просто шокированы увиденным. Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина разглядела в фотографии не только безобидную шутку, но и серьезный подтекст. В своем микроблоге она просто морально растоптала малолеток.
"Я все понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтоб о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. И это страшно", – написала Бородина.
Ведущая решила блеснуть и напомнила о явлении "Окно Овертона". Это процесс формирования общества, при котором когда-то непринятые вещи становятся нормальными. По словам Бородиной, сейчас это происходит с гендерной принадлежностью молодых людей. Глядя на современных кумиров молодежи, действительно, порой не разберешь – кто перед тобой – девочка или мальчик. "Пропадает гендерная грань", – заключила Бородина.
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