"Пропадает гендерная грань": Бородина растоптала переодетого в девочку малолетнего кумира молодежи

Блогер и кумир молодежи Даня Милохин не боится запачкаться ничем ради просмотров и монетизации. На днях он надел женское платье и "вышел замуж". Неоднозначные фото взбесили звезд.





На свежей публикации Милохин с бледными голыми коленками и смазливым личиком умиляется тому, как другой блогер Леша Янгер просит у него руки и сердца с букетом роз. Публикация вызвала шквал комментариев – этого и надо было блогеру.

Конечно, все это было ради хайпа и на самом деле Даня Милохин не вышел замуж. По крайней мере пока... Однако звезды оказались просто шокированы увиденным. Бывшая ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина разглядела в фотографии не только безобидную шутку, но и серьезный подтекст. В своем микроблоге она просто морально растоптала малолеток.

"Я все понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтоб о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. И это страшно", – написала Бородина.

Ведущая решила блеснуть и напомнила о явлении "Окно Овертона". Это процесс формирования общества, при котором когда-то непринятые вещи становятся нормальными. По словам Бородиной, сейчас это происходит с гендерной принадлежностью молодых людей. Глядя на современных кумиров молодежи, действительно, порой не разберешь – кто перед тобой – девочка или мальчик. "Пропадает гендерная грань", – заключила Бородина.