"Как жить дальше?": муж Бородиной заговорил о расставании и попросил россиян о помощи

Некая девушка рассказала мужу телеведущей о своей проблеме. Она сообщила, что полгода назад рассталась с супругом, который разрушил ее жизнь. Но даже по прошествии времени она не может прийти в себя.
Подписчица Курбана Омарова призналась, что очень любила мужчину, ставя его интересы на первое место. Она так "растворилась" в избраннике, что даже перестала общаться со своими друзьями. "Пожалуйста, помогите советом! Что мне делать?! Как жить дальше?“, – написала девушка.
Супруга Ксении Бородиной очень тронуло это послание, и он не смог пройти мимо беды россиянки. Курбан Омаров отметил, что дал ей несколько советов.
При этом он попросил и фолловеров о помощи несчастной. "Если среди вас есть те, кто смог пережить подобное и знает, как это сделать, напишите, пожалуйста, в комментариях", – попросил бизнесмен.
Многие подписчицы признались, что у женщин есть такая особенность – забывать о себе, полностью отдаваясь чувству. Большинство сошлись во мнении, что трудный период нужно просто пережить ,чтобы начать все с чистого листа.
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