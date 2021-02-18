Взбешенного Прилучного успокаивают после обнародования данных о Карпович

Артист сериала "Мажор" бурно отреагировала на появление материалов о нем в СМИ. Павел Прилучный назвал происходящее травлей и пригрозил желтой прессе судами.

Актера вывели из себя слухи о его возможных материальных проблемах. Появилась информация, дескать, Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце погряз в долгах. Также анонимные источники сообщали, что звезда сериала "Мажор" стесняется новых отношений. Мол, артист представляет друзьям избранницу и коллегу по цеху Мирославу Карпович не иначе как няню своих детей.

Публикации вывели Павла Прилучного из себя. В перерыве между дублями знаменитость записала видеоответ журналистам, которые, по его словам, распространяют неправдивые данные.

Звезда "Мажора" сообщила, что за информацией репортеры должны обращаться не к инсайдерам, а к его директору. "Некрасиво, подло и позорно придумывать себе ради рейтингов какие-то незамысловатые названия статей", - пристыдил представителей СМИ артист.

Павел подчеркнул, что не является фигурой отечественного шоу-бизнеса. Внимание к его персоне излишне, ему не требуется пиар.

Артист "Мажора" пришел к выводу, что статьи, порочащие его, имеют заказной характер. Происходящее знаменитость назвала буллингом. Прилучный отметил, что сегодня существуют законы, способные его защитить. Павел пригрозил журналистам судами.

Поклонники поспешили успокоить взбешенного Павла Прилучного. Фанаты готовы поддержать любимца. По мнению интернет-пользователей, артист может и должен защищаться от нападок недоброжелателей.

"Ваше обращение в желтым СМИ очень понравилось. С ними по-другому уже нельзя, распоясались окончательно, а ваше нежелание поставить их на место принимают за слабость (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Будь собой при любых обстоятельствах", "Паша, пошли всех *****) никому, никогда не докажешь, что у человека на душе( им так легче, гадить А ты "красавчик", – рассуждают поклонники Павла Прилучного.