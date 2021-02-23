"Попробуйте ее обуздать": обнародованы подробности интимной жизни Бузовой и Манукяна

Отношения поющей телеведущей и рэпера казались сказочными. Знаменитости чувств в секрете не держали, бесконечно демонстрируя идиллию. Расставались Ольга Бузова и Давид Манукян громко. Внезапно бывшие любовники превратились в заклятых врагов. "Солнышко" Манукяна в один момент превратилось в "гулящую алкоголичку".
Ольгу и Давида обвинили в пиаре. Появились слухи, что артисты договорились о фиктивных отношениях. Дескать, Бузова и Манукян изображали любовь ради привлечения внимания.
Между тем ясновидящая Мила Абрамович уверяет, что рэпер и поющая телеведущая действительно были близки. Более того, Ольга и Давид имели сексуальную совместимость – постель знаменитостей огнем горела.
"Видно, что там были отношения. У них были прекрасные интимные отношения. Действительно люди близки. Попробовали – не получилось. Такое бывает. Здесь нет никакого обмана", – рассказала ведунья в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.
Абрамович сообщила также, что в скором времени Ольга Бузова забудет экс-избранника. Ольга довольно сильная личность. Мила посоветовала вокалистке держаться, быть мудрой, спокойной и стойко преодолевать все невзгоды.
"У нее был момент тяжелый и не один. Но она его уже отработала. Отработка произошла. Она будет выгребать, грести, грести, грести. У каждого человека есть цели, задачи, желания. Обуздать такую женщину… Называется попробуйте ее обуздать", – рассудила ясновидящая.
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