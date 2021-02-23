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"Попробуйте ее обуздать": обнародованы подробности интимной жизни Бузовой и Манукяна

"Попробуйте ее обуздать": обнародованы подробности интимной жизни Бузовой и Манукяна

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Поющая телеведущая и рэпер были гармоничной парой. Ольга Бузова и Давид Манукян походили друг другу и в быту, и в постели.
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Отношения поющей телеведущей и рэпера казались сказочными. Знаменитости чувств в секрете не держали, бесконечно демонстрируя идиллию. Расставались Ольга Бузова и Давид Манукян громко. Внезапно бывшие любовники превратились в заклятых врагов. "Солнышко" Манукяна в один момент превратилось в "гулящую алкоголичку".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольгу и Давида обвинили в пиаре. Появились слухи, что артисты договорились о фиктивных отношениях. Дескать, Бузова и Манукян изображали любовь ради привлечения внимания.

Между тем ясновидящая Мила Абрамович уверяет, что рэпер и поющая телеведущая действительно были близки. Более того, Ольга и Давид имели сексуальную совместимость – постель знаменитостей огнем горела.

"Видно, что там были отношения. У них были прекрасные интимные отношения. Действительно люди близки. Попробовали – не получилось. Такое бывает. Здесь нет никакого обмана", – рассказала ведунья в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

Абрамович сообщила также, что в скором времени Ольга Бузова забудет экс-избранника. Ольга довольно сильная личность. Мила посоветовала вокалистке держаться, быть мудрой, спокойной и стойко преодолевать все невзгоды.

"У нее был момент тяжелый и не один. Но она его уже отработала. Отработка произошла. Она будет выгребать, грести, грести, грести. У каждого человека есть цели, задачи, желания. Обуздать такую женщину… Называется попробуйте ее обуздать", – рассудила ясновидящая.

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Автор: 23 февраля 2021, 13:37 Источник: Ютуб-канал Рустама Солнцева ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

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