"Она всегда рядом": Манукян раскрыл правду об отношениях с партнершей

После того, как рэпер Дава расстался с Ольгой Бузовой, личная жизнь обеих знаменитостей активно обсуждается в СМИ и в Сети. Некоторые считают, что именно хореограф Дарья Палей стала разлучницей четы.
До участия в телепроекте Давид Манукян и девушка не были знакомы, но потом быстро подружились. По словам музыканта, его партнерша чуткая и отзывчивая, готовая поддержать. "Она всегда рядом", – поделился рэпер.
Артисту сейчас, как никогда, нужна поддержка. Ведь после скандального болезненного расставания с поющей ведущей его душевные раны пока не зажили. Давид Манукян многое переосмыслил. Теперь он считает, что несмотря на любовь, никогда нельзя забывать о себе.
На разлад с Ольгой Бузовой он старается смотреть философски.Мол, ничего жизни не происходит случайно, значит – такова судьба. При этом блогер признался, что все-таки мечтает о семье и детях. Возможно, его избранницей станет девушка не из мира шоу-бизнеса.
Давид Манукян отметил, что хочет найти ту, в которой будет полностью уверен. По поводу сплетен о романе с Дарьей Палей музыкант высказался однозначно: это выдумка. К тому же, его партнерша по танцам счастлива замужем.
У хореографа есть маленькая дочь. По словам Дарьи Палей, ее мужу неприятно читать слухи и домыслы о ней в Сети. Но мужчина, хоть и ревнует, но верит своей возлюбленной.
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