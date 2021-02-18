"Все, спать": Манукян подогрел слухи об интрижке с известным хореографом

Рэпер Дава участвует в шоу "Танцы со звездами" телеканала "Россия 1". Он с удовольствием репетирует с Дарьей Палей. Судя по роликам блогера в "Инстаграм", пара рада общению и общему времяпровождению.
Давид Манукян и хореограф – яркие звездочки программы. Жюри предъявляет к музыканту и его партнерше высокие строгие требования, поскольку экс-возлюбленный Ольги Бузовой много лет танцевал и даже участвовал в соревнованиях.
Сейчас пара, не жалея сил, готовится к финалу проекта. Давид Манукян опубликовал в своем инстаграм-аккаунте ролик, где показал, как они проводят время с Дарьей Палей.
На репетиции они лежат на полу. Блогер отметил, что они утомились. "Все, спать", – заявил блогер. Но, чтобы не слишком сильно подогревать слухи о романе с девушкой, он объяснил, что это "просто йога". Хотя, можно предположить, что поклонники Бузовой ему вряд ли поверят.
Примечательно, что Давид Манукян и Дарья Палей сразу "спелись". Молодую красотку даже считали разлучницей, считая, что из-за нее Давид Манукян и поющая ведущая расстались.
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