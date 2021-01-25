Замужняя Палей высказалась о связи с экс-любовником Бузовой

Давид Манукян снова выступил в эфире шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" вместе со своей партнершей, 23-летней Дарьей Палей. Звезды исполнили зажигательный танец, несмотря на травму экс-избранника поющей ведущей.



Известно, что во время репетиции у рэпера Давы вылетело плечо из сустава. Ему оказали экстренную медицинскую помощь. На сцену артист вышел с перевязанной рукой. После выступления ведущий проекта Андрей Малахов затронул тему разрыва музыканта с Ольгой Бузовой.

Он напомнил, что еще недавно влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, и расставание оказалось крайне неожиданным для поклонников пары. "К сожалению, это жизнь, и все, что начинается, может и закончиться", – заявил Давид Манукян. Он добавил, что не хочет говорить о личной жизни.

Тогда шоумен обратился к партнерше музыканта. "Все соцсети пишут только про тебя, про твои платья и про то, что ты – разлучница, что Ольга не смогла пережить, увидев, как он прижимает тебя к себе", – сказал Андрей Малахов.

Входящий в состав жюри шоу Николай Цискаридзе подтвердил предположения ведущего. "Он ее уже представил родителям! Мы уже все поняли! Бабушка одобрила", – заявил артист балета.

В свою очередь Дарья Палей категорически опровергла слухи о связи с Давидом Манукяном. "У меня есть любимый муж, дочка, которой годик. И у меня в семье все хорошо", – заявила девушка.