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Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали

Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поющая ведущая Ольга Бузова ответила на комментарий одного из своих подписчиков об отношениях с шоуменом Тимуром Батрутдиновым. Звезда шокировала всех правдой.
прочитано 1096 раз

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов несколько лет назад участвовали в шоу "План Б", в котором шоумен выбирал себе невесту, а певица – жениха. Условием программы было то, что если они не найдут себе вторые половинки, то останутся вместе. После этого долго ходили слухи о связи Бузовой и Батрутдинова, но сами звезды уверяли – у них нет ничего кроме дружбы.

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На днях Ольгу Бузову попросили вернуться к событиям того времени. Поклонники уверены, что у пары получились бы отличные отношения.

"Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор, не понятно", – написал поклонник. "Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями", – ответила Ольга Бузова. Ее оговорка или опечатка вызвала бурю комментариев.

Судя по всему, Ольга Бузова хотела написать, что они с Тимуром Батрутдиновым стали друзьями, но вышло очень смешно. Многие предположили, что это оговорочка по Фрейду.

Напомним, Ольга Бузова после своего 35-летия объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, с которым встречалась больше года.

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Автор: 2 февраля 2021, 16:43 Источник: Instagram • Требует проверки
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
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Бузова,меньше ноги надо раздвигать перед всеми.Пустышка!
Гость
Ответить
Хорошо, что не Борей Моисеевым. Батруда- муж Бульдожки. Хватит нести чушь!
1

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