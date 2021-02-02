Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов несколько лет назад участвовали в шоу "План Б", в котором шоумен выбирал себе невесту, а певица – жениха. Условием программы было то, что если они не найдут себе вторые половинки, то останутся вместе. После этого долго ходили слухи о связи Бузовой и Батрутдинова, но сами звезды уверяли – у них нет ничего кроме дружбы.
На днях Ольгу Бузову попросили вернуться к событиям того времени. Поклонники уверены, что у пары получились бы отличные отношения.
"Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор, не понятно", – написал поклонник. "Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями", – ответила Ольга Бузова. Ее оговорка или опечатка вызвала бурю комментариев.
Судя по всему, Ольга Бузова хотела написать, что они с Тимуром Батрутдиновым стали друзьями, но вышло очень смешно. Многие предположили, что это оговорочка по Фрейду.
Напомним, Ольга Бузова после своего 35-летия объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, с которым встречалась больше года.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Дети не успевают по предмету.
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Должна женщина слушаться мужчину?
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме