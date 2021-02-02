Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины

Лишь через два года после развода артистка начала новые отношения. Избранником звезды стал начинающий музыкант Давид Манукян, однако, увы, роман недавно закончился скандалом и взаимными обвинениями во всех смертных грехах.
Вероятно, на волне переживаний Ольга Бузова вспомнила брак с Дмитрием Тарасовым и заявила, что давно простила его, хотя боль долго жила в ней. Также девушка заверила, что ни в коем случае не желает зла детям бывшего мужа, правда, некоторые пользователи Сети заподозрили, что артистка лукавит.
Шоумен и тележурналист Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру" высказался о ситуации, отметив, что оснований не верить Ольге Бузовой нет. "Она в принципе не злопамятна. Несмотря на то, что она поражена болезнями шоу-бизнеса насквозь, она по-прежнему остается молодой жениной. Я думаю, она совершенно искренне. Уже столько лет прошло, было бы по кому переживать!" – считает Рустам Солнцев.
Шоумен с разговоре с "Дни.ру" отметил, что в свое время девушка действительно тяжело принимала расставание с футболистом в том числе и потому, что лишилась состоятельного мужчину. "Оля переживала из-за того, что от нее ушел мужчина с большим достатком. Когда рядом с тобой находится человек, зарабатывающий миллионы, – это значит, что у него и энергетики столько же, потому что деньги – это энергетика", – уверен Рустам Солнцев.
"Время на то и время, чтобы вымарывать это все. Возможно, обида сменилась на какие-то другие чувства", – заявил шоумен в беседе с "Дни.ру". При этом Рустам Солнцев уверен: есть кое-что, что задевает Олю Бузову в ситуации с бывшем мужем.
"Думаю, ее ранит то количество детей – они же не останавливаются. Она (Анастасия Костенко. – Прим. ред.) рожает и рожает, и опять, по ходу, собирается рожать. Оля вышла из брака ни с чем. Это ее всегдашняя боль как женщины", – отметил шоумен.
Напомним, как заявил Дмитрий Тарасов в одном из интервью, он не уверен в том, что Ольга Бузова действительно хотела от него детей. Пару регулярно видели в центре планирования семьи, что подтверждает и Рустам Солнцев, однако, по словам футболиста, результатов это не давало.
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