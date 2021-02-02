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Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины

Дочери Тарасова заставляют страдать бездетную Бузову: Это ее боль как женщины

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года. Очень скоро футболист женился вновь – его избранницей стала модель Анастасия Костенко, у пары одна за другой родились двое дочерей. А вот певица долго не могла отойти от расставания.

Продолжение: Бузова заговорила о романе с Батрутдиновым: Мы спали
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Лишь через два года после развода артистка начала новые отношения. Избранником звезды стал начинающий музыкант Давид Манукян, однако, увы, роман недавно закончился скандалом и взаимными обвинениями во всех смертных грехах.

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 Скандальный развод Бузовой и Тарасова

Сюжеты Скандальный развод Бузовой и Тарасова

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Вероятно, на волне переживаний Ольга Бузова вспомнила брак с Дмитрием Тарасовым и заявила, что давно простила его, хотя боль долго жила в ней. Также девушка заверила, что ни в коем случае не желает зла детям бывшего мужа, правда, некоторые пользователи Сети заподозрили, что артистка лукавит.

Шоумен и тележурналист Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру" высказался о ситуации, отметив, что оснований не верить Ольге Бузовой нет. "Она в принципе не злопамятна. Несмотря на то, что она поражена болезнями шоу-бизнеса насквозь, она по-прежнему остается молодой жениной. Я думаю, она совершенно искренне. Уже столько лет прошло, было бы по кому переживать!" – считает Рустам Солнцев.

Шоумен с разговоре с "Дни.ру" отметил, что в свое время девушка действительно тяжело принимала расставание с футболистом в том числе и потому, что лишилась состоятельного мужчину. "Оля переживала из-за того, что от нее ушел мужчина с большим достатком. Когда рядом с тобой находится человек, зарабатывающий миллионы, – это значит, что у него и энергетики столько же, потому что деньги – это энергетика", – уверен Рустам Солнцев.

"Время на то и время, чтобы вымарывать это все. Возможно, обида сменилась на какие-то другие чувства", – заявил шоумен в беседе с "Дни.ру". При этом Рустам Солнцев уверен: есть кое-что, что задевает Олю Бузову в ситуации с бывшем мужем.

"Думаю, ее ранит то количество детей – они же не останавливаются. Она (Анастасия Костенко. – Прим. ред.) рожает и рожает, и опять, по ходу, собирается рожать. Оля вышла из брака ни с чем. Это ее всегдашняя боль как женщины", – отметил шоумен.

Напомним, как заявил Дмитрий Тарасов в одном из интервью, он не уверен в том, что Ольга Бузова действительно хотела от него детей. Пару регулярно видели в центре планирования семьи, что подтверждает и Рустам Солнцев, однако, по словам футболиста, результатов это не давало.

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Автор: 2 февраля 2021, 16:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Зачем Бузовой ей завидовать?У нее своих денег полно .А 2 детей это большая ответственность.Мужиков она найдет и не одного.А Тарасовы неизвестно сколько проживут вместе .Читала что Дим от жены гуляет
И где же вы читали?В статейке, оплаченной Бузовой?
Гость
Ответить
Гость
Зачем Бузовой ей завидовать?У нее своих денег полно .А 2 детей это большая ответственность.Мужиков она найдет и не одного.А Тарасовы неизвестно сколько проживут вместе .Читала что Дим от жены гуляет
Мужиков она найдет,а вот детей рожать пора Напишите где читали,что Тарасов гуляет ,вот так, такие пустышки ляпнут ,что ГДЕ ТО читала ,а потом сплетни потянутся
Да пусть хоть пачками меняет мужиков,а вот ребенок самый близкий,родной ,поймет это Бузова к старости ,нагуляется ,а впереди одиночество и пустота
Гость
Ответить
Бузова и дети просто оксюморон какой-то.Какие дети могут быть у фрика из Д2?
Гость
Ответить
Зачем Бузовой ей завидовать?У нее своих денег полно .А 2 детей это большая ответственность.Мужиков она найдет и не одного.А Тарасовы неизвестно сколько проживут вместе .Читала что Дим от жены гуляет
ВАСЬЯ
Ответить
Какие могут быть дети у подстилки. Промежность не просыхает а толку ноль. Это расплата за пошлость и блуд
1

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