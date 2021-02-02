Проблемы со здоровьем? Ида Галич после развода потеряла 25 килограммов

Популярный российский блогер Ида Галич почти сразу после рождения ребенка развелась с мужем. Теперь она вновь шокировала общественность – похудела на 25 килограммов.

Ида Галич всегда немного комплексовала из-за своего веса. По ее словам, как и все девушки, она переживала из-за вида отдельных частей своего тела. Но ей удалось взять себя в руки и похудеть. В своем блоге она поделилась секретом успешного похудения.

По словам Иды Галич, после рождения сына Леона она растолстела на 25 килограммов, но к концу года смогла взять себя в руки и похудеть. Все дело в правильном питании и спорте. В новогодние праздники телезвезда вновь немного поправилась, но она уверена, что сможет вернуть ошеломительный результат.

Поклонники переживают, уж не проблемы ли со здоровьем настигли Иду Галич? Ведь после родов, да еще и расставания с любимым у женщины начинается настоящий гормональный шторм, а в такие моменты похудение может быть опасно.

Напомним, певица Юлия Началова как раз сделала роковую ошибку и стала бесконтрольно худеть после разрыва с мужем, в результате нарушила свой обмен веществ, что спровоцировало необратимые процессы.

Теперь хохотушка Ида Галич выглядит совсем не так, как прежде. "Идончик очень сильно похудел"; "Такая худая!" – пишут фанаты.

Напомним, в конце прошлого года Ида Галич сорила смелыми заявлениями. Сначала она объявила, что намерена родить второго ребенка, а потом сообщила, что после вторых родов сделает пластику груди. Похоже, что декрет сильно наскучил блогеру, и она хочет пуститься во все тяжкие.