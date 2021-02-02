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Истощенный Харламов довел народ до слез

Истощенный Харламов довел народ до слез

Гарик Харламов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов часто делится с поклонниками размышлениями на разные темы. Подписчики ценят искренность и особый ироничный стиль артиста. На этот раз он превзошел сам себя.
прочитано 664 раза

Юморист опубликовал архивный снимок. На фото ему около четырех лет. Под снимком Гарик оставил достаточно объемный текст. Он поделился мыслями о детстве и взрослой жизни.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

"Мир прекрасен. Я ничего не знаю и ни о чем не переживаю. Я худои?, полон энергии, и мне хочется много машинок и солдатиков. Мультики реальны, Дед Мороз тоже. Мне ***** на прическу (это осталось до сих пор) и на ангину (помните такую болезнь?)", – написал артист. Он вспомнил, что в то время относился ко всему спокойнее: и к травмам, и к смерти, а зло было только в сказках. "И мне никто ничего не сделает если я буду в "домике". И вот какои? парадокс я понял сеи?час. Тогда я был маленьким человеком, а мир был огромен. Теперь же все наоборот", – завершил он трогательное послание.

Текст комика заставил поклонников плакать и вспоминать собственное детство. "Аж взгрустнулось", "Мир остался прежним, стало меньше содержимого", "Умеешь же ты, Гарик, и до мурашек иногда довести", "Сквозит печаль", "Я плачу! Гарик, зачем так то", "Аж до слез пробрало, Гарик, честно, до слез", "Очень круто написал, задело даже. Ты настоящий!" – писали они.

Многие сразу начали шутить на тему внешнего вида маленького Гарика. "Парик набок съехал?", "Ты почему с такой внешностью в "Ералаше" не снимался?", "Вот кому нужно было сниматься в "Один дома"", "Три? А шевелюра на шесть лет", – отмечали комментаторы.

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Автор: 2 февраля 2021, 10:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

комментарии

Ответить:

Сергей.
Ответить
ВАСЬЯ
Слова артист и юморист не совместимы с бездарным животным Харламовым.
Эти два слова и сам Бульдог - это как небо и земля.
ВАСЬЯ
Ответить
Слова артист и юморист не совместимы с бездарным животным Харламовым.
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