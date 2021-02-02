Требовали ругаться: известный астролог раскрыл причину увольнения из шоу "Давай поженимся"

Тамара Глоба составляла для каждого участница шоу "Давай поженимся!" натальную карту, используя его дату и место рождения. Первые несколько лет астролог делал это самостоятельно, а потом стал использовать специальную программу, поскольку сложно работать с 16-20 данными одновременно.
Однако участники проекта не всегда прислушивались к эксперту. По словам Глобы, нередко кто-то предпочитал встречаться с полной противоположностью. Зачастую такие пары быстро расставались.
По словам Тамары Михайловны, в 2018 году на шоу появилось требование: необходимо ругаться как с ведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой, так и с героями передачи. Такой формат не устроил астролога, поэтому он решил уволиться.
"Я не умею работать в таком стиле", – отметила Глоба.
Напомним, астролог Василиса Володина покинула шоу "Давай поженимся!" весной прошлого года. Она не хотела рисковать своим здоровьем во время пандемии. 46-летняя блондинка до сих пор не вернулась в эфир, но все равно общается с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте и дает им советы.
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