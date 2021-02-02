Требовали ругаться: известный астролог раскрыл причину увольнения из шоу "Давай поженимся"

Астролог Тамара Глоба покинула шоу "Давай поженимся!" в конце 2018 года. Тогда ей не понравились новые требования, которые выдвинули авторы передачи. О причинах своего увольнения эксперт рассказал журналистам спустя несколько лет.

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