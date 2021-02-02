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Как Басков: пышная шевелюра Хрусталева вызвала оторопь

Как Басков: пышная шевелюра Хрусталева вызвала оторопь

Дмитрий Хрусталев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий славится самоиронией, поэтому в общении с поклонниками совершенно не боится выглядеть забавным. На этот раз он сумел вовлечь в обсуждение всех.
прочитано 446 раз

Дмитрий Хрусталев продемонстрировал публике архивный снимок с партнершей по бальным танцам. На фото он в роскошном костюме внимательно смотрит куда-то вдаль. Самым главным предметом обсуждения поклонников стала прическа звезды: на кадре у него шикарная светлая шевелюра.

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Подписчики тут же прозвали ведущего "натуральным блондином". Они сообщили, что теперь мечтают услышать комментарий Ивана Урганта по этому поводу.

Снимок сопровождается многозначительным текстом, смысл которого поняли далеко не все участники обсуждения. "В 1781 году с человеческим видом произошла мутация. Люди, которые рождались в 1770-х годах, еще были 7-центровыми. Многие из них дожили до XIX века. Люди, родившиеся после 1781 года, являются новым человеческим видом. В 2027 году мы столкнемся с очередным эволюционным переходом", – символично отметил он.

Пользователи до сих пор активно комментируют любопытное фото. "У тебя что, волосы были?", "Какой милый мальчуган", "Ути, какой хорошенький", "Точно, натуральный блондин", "Помним этого блондинчика", "Тогда у людей были волосы на голове", – шутили они.

Несмотря на то, что Дмитрий отметил партнершу на снимке, многим показалось, что она похожа на Екатерину Варнаву. "Это что, Варнава?", "А Варнава то совсем не изменилась", "Ого, это Катя?" – писали интересующиеся.

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Автор: 2 февраля 2021, 04:05 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ф
Ответить
Страшный какой, нам твоя болячка хрусталика не нужно. Сам деньги получил- сам и болячку свою носи.
1

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