Появились сведения о судьбе многострадального "Дома-2"

Бывший ведущий реалити Андрей Черкасов заявил, что в новой версии шоу останутся те же участники, которые были на момент закрытия. Правда, пока неясно, кто будет вести телестройку, так как никто из прошлых телеведущих пока не получил предложения.
Как отметил Андрей Черкасов, ни он, ни его бывшие коллеги не знают, будут ли их задействовать в съемках нового "Дома-2". Шоумен считает, что об этом станет известно позже – примерно к концу месяца, так как "воскрешение" программы намечено на начало весны. Артист предсказывает, что в этот же период появится огромное количество слухов, связанных с телестройкой.
Ольга Орлова отказалась комментировать возможные изменения в шоу "Дом-2", она предложила обратиться в пресс-службу ТНТ. Однако оттуда ответа также не последовало. Все еще неясно, на какой платформе продолжит выходить программа.
Напомним, о закрытии шоу стало известно в конце прошлого года. Тогда новость стала ударом не только для участников, но и для ведущих. Несмотря на то, что формат программы убрали из эфира, на ТНТ продолжает выходить шоу "Бородина против Бузовой", в котором принимают участие звезды скандального проекта.
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