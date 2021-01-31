"Опять начнется – грязь, маты": Шоу "Дом-2" возвращается на экраны

На шоу "Дом-2" в ближайшее время начнется съемочный период. На знаменитой телестройке намечаются перемены.

Прошел уже месяц с тех пор, как на телеканале "ТНТ" перестали показывать шоу "Дом-2". Однако история проекта еще не закончена – уже этой весной россияне смогут увидеть новые серии прославленной телестройки. Прежних участников осталось всего 15, они продолжают жить на площадке, оплачивая повседневные нужды. Организаторы предупредили телезвезд "Дома-2" о том, что совсем скоро камера вновь будет их сопровождать.

В конце февраля должны начаться съемки шоу в новом формате. Участникам запретили покидать территорию проекта в этот период. После записи пилотной части кадров эксперты оценят рентабельность программы, а затем определят дальнейшую судьбу шоу. Пока телезвезды "Дома-2" не в курсе, на какой платформе зрители смогут за ними наблюдать. У них есть несколько предположений на этот счет: развлекательный канал "Суббота", онлайн-площадка и другие обсуждаемые варианты.

Участники "Дома-2" верят, что с проектом все будет хорошо, но и опасения их не покидают. Многие зрители скептически относятся к преобразованию телестройки – их не радует перспектива узреть на проекте все те же лица. "Зачем начинать съемки, если все участники старые, почему полностью не обновили состав. Опять начнется – грязь, маты", – таким образом поклонники шоу "Дом-2" выражают недовольство.