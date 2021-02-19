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"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире

"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В эфире шоу "Мужское/Женское" пытались разобраться, за что мать в Назарово избила своего ребенка, страдающего ДЦП. В студии программы появилась Евгения Филиппова, которая обвиняется в жестоком обращении с малышом. Ведущие передачи не смогли сдержать эмоций.
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Героиня шоу хотела оправдаться за содеянное и уверяла, что на видео, которое попало в Сеть, не она, а отец ребенка. Впрочем, на кадрах отчетливо видно, что удары малышу наносит именно женщина. Также в процессе передачи выяснились и другие интересные детали ее биографии.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Как оказалось, у Евгении Филипповой есть условный срок. Несколько лет назад она напала на мужа и ранила его ножом. Плюс ко всему героиня программы "Мужское/Женское" лишена родительских прав на своего старшего ребенка и задолжала по алиментам больше 100 тысяч рублей.

Александр Гордон не смог сдержать эмоций. Он отметил, что в студии нет ни одного человека, кто бы не хотел лично придушить Филиппову. "Ты кто такая, тварь? Ты мать?" – возмутился ведущий шоу. Не выдержав накала страстей, героиня попыталась сбежать из съемочного павильона. В этот момент уже Юлия Барановская не стала молчать, закричав вслед нерадивой мамаше: "Стоять!"

Муж Евгении Филипповой Виктор Булычев попытался защитить жену. Он заявил, что органы опеки чересчур контролируют их жизнь. Впрочем, как отметили соседи пары, вероятно, контроль недостаточно хороший, ведь супруги часто выпивают и ведут себя неадекватно.

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Автор: 19 февраля 2021, 11:24 Источник: Мужское/Женское ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

комментарии

Ответить:

Гость630150
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Гость630119
Какое право имеют Гордон и Барановская так по хамски обращаться с людьми,какое бы деяние они не совершили,они ведущие,а ведут себя так,как будто у каждого за спиной по сроку.
Это он ещ[ мягко назвал их убить мало <цензура>
Гость619807
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Бедные дети
Гость630120
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Какое право имеют Гордон и Барановская так по хамски обращаться с людьми,какое бы деяние они не совершили,они ведущие,а ведут себя так,как будто у каждого за спиной по сроку.
Гость630119
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Какое право имеют Гордон и Барановская так по хамски обращаться с людьми,какое бы деяние они не совершили,они ведущие,а ведут себя так,как будто у каждого за спиной по сроку.
Гость630118
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Какое право имеют Гордон и Барановская так по хамски обращаться с людьми,какое бы деяние они не совершили,они ведущие,а ведут себя так,как будто у каждого за спиной по сроку.
Гость630117
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Какое право имеют Гордон и Барановская так по хамски обращаться с людьми,какое бы деяние они не совершили,они ведущие,а ведут себя так,как будто у каждого за спиной по сроку.
Гость626707
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Настоящая тварь, которая должна сидеть в тюрьме
1

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