"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости

Звездная пара прожила вместе долгие девять лет. Юлия Барановская приняла решение о разводе, когда была беременна третьим ребенком. Стоит отметить, что Андрей Аршавин не держал артистку и сразу же распрощался с семейной жизнью.

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