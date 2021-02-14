"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости

Выяснилось, что российская телеведущая несколько месяцев подряд страдала из-за неожиданного расставания. По словам Юлии Барановской, уход футболиста стал настоящим ударом, о котором она даже и не подозревала.
Громкий развод захлестнул звезду. Она так сильно горевала, что пыталась найти успокоение в пагубных привычках. Прощение мужчины далось Юлии крайне тяжело. На это ушли даже не месяцы, а годы.
"Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала – сопьюсь", – призналась Барановская.
Сейчас 35-летняя ведущая положительно отзывается об экс-супруге. Похоже, что артистка отпустила болезненные отношения и простила всеми известного футболиста. Некая трансформация Юлии Барановской произошла в тот момент, когда она узнала, что футболист женился.
Телеведущая недоумевает, почему она так долго себя изводила и не жалела своего здоровья. К слову, в отличие от Аршавина, который успел несколько раз развестись и снова связать себя узами брака, Барановская под венец не пошла.
Женщина прекрасно знает, какой молодой человек должен быть рядом с ней. Юлия мечтает встретить мужчину с определенными качествами, от которого она родит еще одного наследника.
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