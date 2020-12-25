Располневшую Бортич сравнили с Пугачевой

Слух о беременности Саши Бортич появился еще весной, но актриса никак его не комментировала. Показав малыша осенью, знаменитость объяснила: она скрывала эту новость, чтобы избежать сплетен. Артистке удалось сохранить спокойствие, ожидая ребенка.
Сейчас Саша часто делится снимками с наследником в "Инстаграм". Поклонники не перестают гадать, на кого похож новорожденный мальчик: на маму или на отца, предпринимателя Евгения Савельева.
Чтобы разнообразить аккаунт, Бортич опубликовала фото, сделанное во время беременности. Судя по кадру, тогда Саша очень поправилась. Лишние килограммы она скрывала под просторной темной одеждой. "Настроение: фотосессия для беременных", – подписала актриса под снимком.
Поклонники по-доброму посмеялись над Сашей. Некоторые заметили, что располневшая Бортич в длинной черной рубашке и растрепанными светлыми волосами была похожа на супругу Максима Галкина. "Алла Борисовна, это вы?", "Как ты похожа на "женщину, которая поет", – написали фолловеры.
Другие интернет-пользователи наградили Сашу Бортич комплиментами, отметив, что даже с лишним весом она выглядит привлекательно. Стоит отметить, что актриса не раз меняла фигуру. Например, для роли в фильме "Я худею" она поправилась на 20 килограммов.
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