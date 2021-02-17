Звезду "Полицейского с Рублевки" потребовали выдворить из России из-за компромата

Шумиха вокруг звезды сериала "Полицейский с Рублевки" не утихает. В Сети появилась информация, что Александра Бортич породнилась с состоятельным чиновником.

Не так давно артистка поддержала в соцсетях акции протеста, которые власти признали незаконными. Спустя время появилась информация, что Александру Бортич и некоторых ее коллег, разделяющих оппозиционные взгляды, массово вырезают из промо-роликов и удаляют с рекламных баннеров.

На актрису обрушился с критикой Никита Михалков. Режиссер возмутился тем, что 26-летняя знаменитость зарабатывает 200 тысяч рублей за съемочный день. Дескать, являясь уроженкой Белоруссии, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" за смену получает больше, чем россиянин за три месяца. "Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла и полюбила", – обратился режиссер к артистке.

Александра Бортич вновь оказалась в центре внимания. В Сети появились слухи, что свекор артистки – высокопоставленный чиновник. Якобы муж звезды "Полицейского с Рублевки", предприниматель Евгений Савельев – сын состоятельного депутата, члена Президиума политсовета Свердловского регионального отделения известной политической партии.

Данные о родственных связях Александры Бортич с чиновником стали резонансными. Пользователи Сети, не поддерживающие взгляды артистки, набросились на нее с упреками, мол, информация ее компрометирует. Знаменитость предложили выдворить из России.

"Как надоели эти скоморохи от театра и кино. Какие актрисульки и актеришки из себя корчат столпов свободы. Не нравится наша страна – уезжайте, никто плакать не будет. Стыдобища. Позор актерской среде. Да, правильно сказал адмирал Колчак, что не стоит трогать извозчиков, женщин легкого поведения и актеров. Эти любым властям продадутся", – рассуждают пользователи Сети.