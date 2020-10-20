Муж Бородиной заговорил о разводе

Курбан Омаров и Ксения Бородина сейчас отдыхает с детьми в Турции. Семья много времени проводит вместе, и супруг телеведущей не перестает удивлять поклонников.

В личном блоге предприниматель показал, как обычно происходит его общение с супругой. Как оказалось, мужчина много шутит. Он на ходу импровизирует, пытаясь добиться улыбки Ксении Бородиной.

"Как ты думаешь, почему здесь две ступеньки сделаны из дерева? Это потому что Афродита, когда выходила из воды, поскользнулась и носом долбанулась", – шутит Курбан Омаров. Звезда смущенно хихикает на камеру и пытается побыстрее убежать от мужа.

В комментариях под видео поклонники заявили, что у бизнесмена довольно специфическое чувство юмор. В свою очередь супруг Ксении Бородиной заявил, что раньше возлюбленная всегда смеялась над его шутками, а теперь нет. "Тоже думаю, что разбегаться надо", – иронично отметил блогер.

Впрочем, слухи о расставании звездной пары ходят уже давно. Несколько лет назад телеведущая планировала оставить мужа, так как узнала, что он ей изменял. Однако в итоге Курбан Омаров вымолил прощение, а вот поклонники до сих пор припоминают звезде неверность избранника.

Слухи о двойной жизни супруга Ксении Бородиной появились этим летом. Модель Сорайя Вучелич сообщила, что получила предложение руки и сердца от щедрого российского бизнесмена. "Красавчиком", покорившим сердце девушки, оказался Курбан Омаров, который, конечно же, стал все отрицать.