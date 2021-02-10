Бородина объявила о разводе с Омаровым после скандала с малоимущими россиянами

Внимание ко второму браку Ксении Бородиной приковано с самого первого его дня. Мужа ведущей Курбана Омарова подозревают в изменах и склонностях альфонса, а уж сколько грязи льется на Ксению, страшно представить. Поговаривают, что Ксения сама содержит всю семью, а муж просто висит у нее на шее.
Но возможно их брак еще более меркантильный, чем кажется. Ходят слухи, что пара заключила контракт в 2015 году. На днях ведущей задали компрометирующий вопрос о том, сколько продержится их ненавистный для общества брак. Бородина не стала молчать и ответила с юмором.
Звезда "Дома-2" отметила, что они с Курбаном Омаровым договорились прожить вместе 20-30 лет, а потом разбежаться. Телеведущая добавила смайлик, намекнув на шуточный ответ.
К слову, повышенное внимание к этой семье не случайно. Несколько лет назад сразу после рождени дочери Теоны пара чуть не рассталась. Тогда Курбан Омаров уехал жить отдельно от семьи и даже летал отдыхать в одиночестве. Однако через несколько месяцев пара объявила о воссоединении.
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