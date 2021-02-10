Бородина объявила о разводе с Омаровым после скандала с малоимущими россиянами

Недавно ведущая Ксения Бородина неосторожно ответила на комментарий подписчика и вляпалась в грязный скандал. По сути она высокомерно унизила малоимущих россиян. Ксения обвинила тех, кто зарабатывает по 20 тысяч рублей в месяц, в своей же ничтожности. Травля продолжается до сих пор.

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