Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе

Правда, отношения она возобновила не с рэп-исполнителем, с которым была вместе полтора года, а с партнером по программе "Ледниковый период". Девушка недавно призналась, что будет участвовать в шоу Евгения Плющенко. Гала-концерт намечен на 7 марта – вероятно, в этот день Ольга Бузова тоже встанет на коньки.
Компанию ей составит Дмитрий Соловьев, с которым она дошла до финала проекта на Первом канале. Последние пару дней артистка восстанавливала силы в одном из загородных клубов Подмосковья и теперь готова вернуться в режим тренировок.
Знаменитость была невероятно рада увидеть своего партнера по шоу "Ледниковый период". "Мы снова вместе! Снова тренируемся", – объявила в личном блоге артистка. Поющая ведущая уточнила у подписчиков, какой из номеров они хотели бы снова увидеть в исполнении пары.
Напомним, отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна часто вызвали споры. Например, некоторые до сих пор уверены, что роман на самом деле регулировался контрактом. После расставания девушка обвинила бывшего любовника в домашнем насилии и изменах, а затем артисты выпустили грустные треки о потерянной любви.
Также Ольга Бузова отметила, что не хочет обсуждать отношения, которые закончились расставанием. А вот Давид Манукян в эфире шоу "Танцы со звездами" дал понять, что страдает по артистке.
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