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Шоу-бизнес
Лещенко благословил затравленную Бузову на исполнение гимна России

Лещенко благословил затравленную Бузову на исполнение гимна России

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На прошлой неделе Ольга Бузова заявила, что мечтает исполнить гимн России на Олимпиаде или чемпионате мира. По словам поющей ведущей, таким образом ей хочется выразить любовь к родине. Лев Лещенко высказался по этому поводу.
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Стоит отметить, что многие не оценили патриотический порыв артистки. В Сети девушку буквально затравили, умоляя не открывать рот в попытках исполнить главную песню страны. Специалисты также высказались против инициативы Ольги Бузовой. "Иногда ее амбиции вызывают недоумение и ничего более. Может хоть завтра уходить со сцены, зрители не заметят", – заявил в беседе с "Дни.ру" музыкальный критик Евгений Бабичев.

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Да и депутаты Госдумы ужаснулись, когда узнали, что Ольга Бузова претендует на то, чтобы спеть гимн России на международном мероприятии. Например, Виталий Милонов отметил, что в случае, если композицию доверят звезде "Дома-2", все будут отвлекаться от патриотической составляющей и думать о недостатках вокала.

На защиту поющей ведущей встал Лев Лещенко. Артист, который неоднократно исполнял гимн на масштабных мероприятиях, благословил девушку, правда, с условием. "Если она справится, то пусть поет себе на здоровье", – заявил 79-летний певец.

По его словам, он никогда не слышал главную песню страны от Ольги Бузовой, но считает, что гимн могут исполнять все, никому нельзя запретить. Лев Лещенко добавил, что не имеет представления о вокальных способностях артистки.

"Может, она прекрасная классическая певица, просто тщательно это скрывает!" – пошутил музыкант.

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Автор: 17 февраля 2021, 15:37 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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Гость624307
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Выживший из ума дурак, позор страны!!!!
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