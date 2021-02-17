Лещенко благословил затравленную Бузову на исполнение гимна России

На прошлой неделе Ольга Бузова заявила, что мечтает исполнить гимн России на Олимпиаде или чемпионате мира. По словам поющей ведущей, таким образом ей хочется выразить любовь к родине. Лев Лещенко высказался по этому поводу.

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