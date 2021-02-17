Смерть "Дома-2": в кастинг-службе сообщили о заморозке шоу

В конце 2020 года российские СМИ "взорвались" новостью о долгожданном для многих телезрителей закрытии шоу "Дом-2". Последний выпуск телепроекта вышел в эфир 30 декабря.

Представители телеканала ТНТ, где передача транслировалась на протяжении всего своего существования, отмечали, что она стала самым длительным в истории реалити-шоу о любви и отношениях. Его показывали в течение 16 лет с 2004 года. Однако в последние годы знаменитая телестройка заметно испортилась: зрители перестали верить в искренность участников, которые стали слишком далеки от народа.

В связи с этим канал отказался от проекта. Однако генеральный директор шоу "Дом-2" Александр Расторгуев заверил, что несмотря на прекращение трансляции на ТНТ, передачу не закроют. А бывший PR-директор проекта Ренат Шаяхметов заявил, что шоу может "переехать" на другой канал. Позже в СМИ появилась информация о том, что "Дом" будет выходить на СТС Love, при этом в нём появятся новые и останутся старые участники, а ведущими по-прежнему будут Ольга Бузова и Ксения Бородина. А затем представители проекта объявили о начале дистанционного кастинга на передачу среди молодых людей от 18 до 25 лет.

Но, по всей видимости, перезапуск телестройки не удался и теперь его ждет окончательная смерть. Представитель кастинг-службы шоу "Дом-2" Надежда Ермакова сообщила, что набор новых участников приостановлен и его возобновление пока не планируется.