"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – частый гость и желанный на ток-шоу и в онлайн-эфирах. Правда, не всегда к бывшей жене Армена Джигарханяна относятся благосклонно.

"После интервью в программе "Алена, блин" меня завалили личными сообщениями: "Полностью изменила о Вас свое мнение", "Теперь понятно, что Вы умная и образованная", "Оказывается, Вы совсем другая" , – божится Виталина.

Она думает, почему прежде людям не было заметно, что она не воровка, не мошенница, не аферистка, а хрупкий, тонкий и творческий человек? "Я думаю, дело в совершенно недопустимом поведении и хамстве так называемых "экспертов" , – полагает пианистка. – Причем их поведение настолько агрессивно и настойчиво, что любое человеческое проявление теряется в потоке этого хамства".

"В программе, которая выйдет завтра ("Бородина против Бузовой, – Прим. ред.), я отчетливо это увидела по отношению к героям. Пришли милые люди и им совершенно безосновательно заявили, что они "аномалия", "изгои", – плачет Виталина. – Мне тоже пытались напомнить о том, что у меня все не так".

В этой связи она была восхищена поведением ведущей шоу – Ольги Бузовой. "Она очень тактична и внимательна, изначально нейтральна по отношению к ситуации, пытается разобраться в сути, выслушать до конца и даже заставляет замолчать этих лже-глашатаев", – считает Цымбалюк-Романовская.

