Бузовой дали звонкую пощечину после грандиозного провала: Кровь из ушей

На днях Ирина Дубцова отметила 39-летние. Она организовала торжество в одном из столичных ресторанов, пригласив друзей из шоу-бизнеса. С большим опозданием на вечеринке появилась Ольга Бузова, но она успела отличиться.
В какой-то момент 35-летняя телеведущая взяла в руки микрофон, чтобы исполнить для собравшихся свой хит "Танцуй под Бузову". То ли Ольга не слышала себя в шумном зале, то ли на самом деле она не умеет попадать в ноты, но исполнение звезды реалити-шоу "Дом-2" никто не оценил.
И если преданные поклонники в таких случаях предпочитают молчать, то хейтеры не смогли упустить возможность дать пощечину Бузовой. "Ужас. Кровь из ушей", "Воет на луну", "Звук как из унитаза", "Неужели у такой могут быть фанаты?!", "Впрочем, ничего нового", – написали подписчики телеграм-канала Yobajur.
Напомним, в январе Ольга Бузова организовывала грандиозную вечеринку. Поющая телеведущая, которая недавно рассталась с блогером Давидом Манукяном (DAVA), захотела отметить 35-летие в кругу друзей. Тогда поп-дива тоже выступала перед гостями, но все-таки не рискнула порадовать их живым звуком.
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