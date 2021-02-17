Бузовой дали звонкую пощечину после грандиозного провала: Кровь из ушей

Ольга Бузова не скрывает, что поет под фонограмму, да и порой сама подшучивает над своими скудными вокальными данными. При этом редко кто слышал, как поп-дива исполняет свои песни вживую. На вечеринке Ирины Дубцовой многим представилась такая возможность.

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