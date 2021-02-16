"Выпустите меня!": отправленная за решетку Бузова закатила истерику

Ольга Бузова подняла очень важную и злободневную тему наркомании. Артистка показала жуткие последствия пагубного пристрастия на себе.

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость отметила, что наркомания – это "долгая смерть короткой жизни". Певица призвала сторониться этой гадости. Ведущая не сомневается, что именно в дурманящем зелье и есть корень зла.

Ольга Бузова считает, что ни в коем случае не надо делать первого шага в сторону наркотиков, чтобы потом не отмываться от этой грязи. Она добавила, что многие пытаются убежать с помощью запрещенных веществ от жизненных проблем, но тем самым лишь усугубляют ситуацию.

Звезда посоветовала не бежать от действительности и любить жизнь, ценя красоту каждого дня. Исполнительница призвала остерегаться тех людей, кто подталкивает к этой пропасти.

Ольга Бузова поинтересовалась у подписчиков, сталкивались ли они в жизни с такой проблемой. Также она опубликовала ролик, в котором, по сюжету, оказывается за решеткой из-за проклятых наркотиков. Звезда, крича и плача, молит о пощаде: "Выпустите меня!".

Пост теледивы не оставил фолловеров равнодушными. Они поблагодарили Ольгу Бузову за то, что она подняла неудобную и актуальную среди молодежи тему. "Да, это очень важно – сказать "нет". До автоматизма надо объяснять детям, что это зло, как электричество: трогать нельзя – убьет!", – высказался один из пользователей соцсети.