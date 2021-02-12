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Шоу-бизнес
Отец поставил крест на личной жизни Бузовой

Отец поставил крест на личной жизни Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Личная жизнь Ольги Бузовой всегда находилась под пристальным вниманием поклонников. После сложного развода с Дмитрием Тарасовым девушка долго не решалась на отношения, а полтора года назад все же закрутила роман с начинающим артистом Давидом Манукяном. Увы, в 2021 году союз распался. Экстрасенс и астролог Анна Гехман рассказала "Дни.ру", что ждет поющую ведущую на личном фронте.
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Стоит отметить, что роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна завершился скандалом. Девушка обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии и изменах. Поклонники надеются, что у пары еще есть будущее.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Однако экстрасенс Анна Гехман в этом сильно сомневается. "Они не будут вместе в силу характеров, в силу взглядов на жизнь. Даже если эти люди сойдутся и будут вместе, то все равно рано или поздно эти отношения закончатся", – отметила собеседница "Дни.ру".

По словам астролога, судя по натальной карте, у Ольги Бузовой в целом есть сложности с мужчинами. "У человека были изначально проблемы с отцом. Известный факт, что у нее развелись родители, но, скорее всего, у самой Ольги, несмотря на то, что в прессе пишут о прекрасных отношениях, были сложности какие-то с отцом", – уверена Анна Гехман.

Как оказалось, именно папа поставил крест на счастливой личной жизни артистки. Теперь у нее в подсознании есть установка выбирать "мир не тех мужчин".

"Если смотреть на лунную карту Ольги, то все ее партнеры будут создавать ей проблемы в жизни. Это может быть связано с финансами, также эти отношения часто будут заканчиваться конфликтом и резко обрываться. Такие тенденции заложены в ее сознании", – отметила астролог в беседе с "Дни.ру".

"Мужчины, которых она выбирает, как правило, очень страстные. У них будет преобладать марсианская энергия, и это может быть связано с драками, с конфликтами – резко выходящие из себя мужчины. Эти тенденции в ее жизни будут присутствовать, хочет она этого или нет", – добавила Анна Гехман.

Астролог также рассказала и о возможном материнстве Ольги Бузовой. В интервью девушка часто говорит о том, что хочет родить ребенка, однако пока у нее это не получается по разным причинам.

"Правитель ее Дома детей находится в Доме хронических болезней, в Доме, отвечающим за репродуктивную систему. Это может говорить о том, что у нее могут возникнуть сложности с деторождением", – подчеркнула астролог в беседе с "Дни.ру".

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Автор: 12 февраля 2021, 16:48 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Астролог Анна ,, что прямо сказать,что Бузова не совсем нормальна\ и ей лечиться надо,а вокруг и около,что в отношениях дуры Бузовой будут разногласия и драки, а что с этой психической делать? Вам, что оплатили люди Бузовой? не знают, как избавиться,обьяснить дурное поведение алкоголички , даже понятно,что можно кому угодно с её отвратным характером и вмазал по морде этой истерички НУ И ЧТО её мало убить с таким характером,развратным поведением
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