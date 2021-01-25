"Увольте стилиста": сменившую имидж Барановскую приняли за Бабкину

Юлия Барановская опубликовала снимок, на котором позирует с длинными кудрями. Лиловые тени необычно смотрелись на веках голубоглазой телеведущей. Также она визуально увеличила губы с помощью помады нюдового цвета и карандаша, который темнее на несколько тонов.
Другие знаменитости пришли в восторг от преображения Юлии. Так, в комментариях отметились продюсер Яна Рудковская и спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Преданные поклонники наградили телеведущую комплиментами. Однако нашлись и те, кто раскритиковал новый образ звезды, пишет Пятый канал.
Некоторые подписчики отметили, что не сразу узнали Барановскую. "На Надежду Бабкину чем-то похожа", "Я думала, мне одной так показалось"", "[Юлия выглядит] как Алла Пугачева когда-то", "Увольте стилиста. Это ***", – высказались интернет-пользователи.
Напомним, ранее Юлия Барановская показала дом, который приобрела за один миллион долларов. Телеведущая переехала в подмосковный особняк летом прошлого года. В доме имеются просторная гостиная, кухня, несколько комнат и санузлов.
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